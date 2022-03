Sjáðu svakalegt rifrildi – ,,Grjóthaltu kjafti, ég bít af þér nefið!“

Leikmanni og áhorfenda á leik í ensku utandeildinni lenti harkalega saman í vikunni.

Leikmaðurinn gekk þá af velli en áhorfandinn átti eitthvað ósagt við hann.

Úr varð hörkurifrildi þar sem leikmaðurinn tók þessu alls ekki vel.

Í myndbandinu sem sjá má hér fyrir neðan má til að mynda heyra leikmanninn segja: ,,Grjóthaltu kjafti“ og ,,ég bít af þér nefið ef þú heldur áfram að tala við mig.“

Player threatens to bite fan's nose off at Lutterworth Town pic.twitter.com/eBrF8Hwj7y

— Football Burp ⚽ (@FootballBurp) March 9, 2022