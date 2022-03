Lacazette áfram eftir allt saman?

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, útilokar ekki að Alexandre Lacazette verði áfram hjá félaginu á næstu leiktíð þrátt fyrir að umræðan hafi verið á þann veg að hann muni fara.

Samningur framherjans rennur út í sumar.

Lacazette tók við fyrirliðabandinu hjá Arsenal er Pierre-Emerick Aubameyang hvarf á brott í janúar og hefur hann staðið sig með prýði.

Arteta segir að Lacazette og Arsenal muni eiga í viðræðum um framhaldið í sumar.

Mikel Arteta on Lacazette contract expiring in June: "The decision we agreed is to do discuss the situation in the summer and we are going to do it as soon as the season is finished".

"Martinelli's contribution has been exceptional"

