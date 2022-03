Ronaldo á svæðinu en æfir ekkert með liðinu

Cristiano Ronaldo mætti til æfinga hjá Manchester United í gær en tók engan þátt í æfingunni. Sömu sögu er að segja í dag.

Ronaldo er sagður hafa orðið brjálaður á föstudag þegar honum var tilkynnt að hann yrði á bekknum gegn Manchester City.

Update on Ronaldo: not expected to train with main group today either. At Carrington also yesterday but didn't train then. Apparently hip flexor problem been causing him pain for past couple of months. Missed the two Villa games in Jan because of it #mufc https://t.co/0933ffRjXu

