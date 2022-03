Ætlaði að ráðast á Eriksen en hætti við – „Mér fannst hann þurfa faðmlag“

Skemmtilegt atvik átti sér stað í 3-1 sigri Brentford á Norwich í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Þetta var fyrsti byrjunarliðsleikur Christian Eriksen frá því að hann fór í hjartastopp í leik Danmerkur og Finnlands á EM síðasta sumar.

Eriksen braut á Brandon Williams í leiknum og togaði hann niður í grasið og var Williams brjálaður yfir því og ætlaði að hjóla í hann en sá þá að þetta var Eriksen og faðmaði hann í staðinn.

„Ég fór framhjá honum og fannst hann toga mig niður, ég var reiður,“ sagði Williams um atvikið.

Williams ætlaði að hjóla í Eriksen en var ekki lengi að skipta um skoðun. „Ég ætlaði að toga í hann en ég vissi hvað hann hafði gengið í gegnum, mér fannst þurfa faðmlag.“

Williams fannst magnað að sjá Eriksen aftur á vellinum. „Það vill enginn ganga í gegnum þetta og það var magnað að sjá hann aftur á vellinum.“

🗣 "I was going to hold him then but then I know what he's been through. I felt like he needed a hug."

Brandon Williams says the moment that happened with Christian Eriksen was just instinct pic.twitter.com/GfEbW6JvoR

— Football Daily (@footballdaily) March 9, 2022