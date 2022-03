Rússar fá ekki að vera með á HM

Rússland fær ekki að vera með á Heimsmeistaramótinu sem fer fram í lok árs í Katar en þetta segir Simon Stone á BBC.

Rússland átti að mæta Póllandi í umspili og sigurliðið átti að mæta annað hvort Svíðþjóð eða Tékklandi í úrslitaleik um sæti á HM.

Pólverjar hafa nú þegar neitað að spila leikinn við Rússa vegna innrásar rússneska hersins í Úkraínu eins og þekkt er. Eftir að Rússum hefur verið meinuð þáttaka er Pólland komið beint áfram í úrslitaleik annað hvort gegn Svíþjóð eða Tékklandi .

Official from FIFA. Russia out of World Cup. Poland bye into play-off final v Sweden or Czech Republic.

