Magnaður Lewandowski – Kominn með þrennu eftir 23 mínútur

Nú er í gangi leikur Bayern Munchen og RB Salzburg í Meistaradeildinni. Bayern leiðir með fjórum mörkum þegar þetta er skrifað.

Robert Lewandowski gerði sér lítið fyrir og var kominn með þrennu eftir aðeins 23. mínútur. Fyrsta markið kom á 12. mínútu, annað á 22. mínútu og það þriðja mínútu síðar.

Aldrei hefur leikmaður verið jafn fljótur að skora þrennu í Meistaradeildinni og bætti hann met Marco Simone frá 1996.

23 – Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2022