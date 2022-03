Banna Rússum að horfa á enska boltann – Styrkja fólkið í Úkraínu um verulega fjármuni

Enska úrvalsdeildin hefur ákveðið að útsendingar frá leikjum deildarinnar verði ekki aðgengilegar í Rússlandi.

Um er að ræða ótímabundið bann sem sett hefur verið á samning deildarinnar við Rambler fyrirtækið.

Premier League has suspended its TV deal with Rambler into Russia. Takes effect immediately, meaning Thursday's matches will not be shown. FA done the same so the FA Cup quarter-finals will not be shown in Russia either.

— Simon Stone (@sistoney67) March 8, 2022