Systir Ronaldo setur allt í háaloft: Like-aði við færslu sem gaf til kynna að ekkert amaði að Ronaldo – ,,Ragnick ákvað að eyðileggja sunnudaginn fyrir okkur“

Like frá systur Cristiano Ronaldo, leikmanns Manchester United, við færslu á samfélagsmiðlum þar sem sagt er frá því að hann hafi í raun og veru ekki verið meiddur og ekkert hafi amað að honum fyrir leikinn mikilvæga gegn Manchester City í gær, hefur vakið mikla athygli.

Ronaldo var ekki í leikmannahópi Manchester United í gær vegna meiðsla að sögn Ralfs Ragnick, knattspyrnustjóra Manchester United.

Færslan kom frá vinsælum prófíl á Instagram sem er tileinkaður Cristiano Ronaldo, í færslunni stóð:

,,Cristiano Ronaldo er ekki meiddur og ekki veikur. Maðurinn er 100%. Góðan daginn til ykkar sem eru eins og ég, sorgmæddur og reiður vegna þess að Ragnick ákvað að eyðileggja sunnudaginn fyrir okkur með því að taka CR7 úr liðinu fyrir leikinn gegn Manchester City,“ stóð meðal annars í færslunni sem systir Ronaldos like-aði.

Dregið hefur verið í efa að Ronaldo hafi í raun og veru verið meiddur líkt og Ragnick gaf til kynna. Ronaldo á að hafa ferðast til Portúgal fyrir leikinn og sú ákvörðun hans hefur vakið mikla undrun meðal leikmanna Manchester United.

🗣️: „I have to believe my medical department“

Ralf Rangnick reiterated that Ronaldo’s absence in yesterday’s derby clash was due to a hip flexor injury.

An Instagram post liked by Ronaldo’s sister this morning suggests she has questioned the injury claims 🤔 pic.twitter.com/vlhZCXA3Bu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 7, 2022