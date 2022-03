Braut blað í sögu ensku deildarinnar í gær og býr yfir magnaðri tölfræði

Hin hollenska Vivianne Miedema, framherji Arsenal, braut í gær blað í sögu ensku kvennadeildarinnar þegar að hún var fyrsti leikmaðurinn til þess að eiga aðild að 100 mörkum í deildinni.

Þessum áfanga náði hún með því að skora eitt marka Arsenal í 4-2 sigri liðsins gegn Birmingham.

Alls hefur Miedema skorað 70 mörk í ensku deildinni og þá hefur hún komið að 30 öðrum mörkum.

Greint var frá þessu magnaða afreki hennar á talkSport í gær edn henni tókst að koma að 100 mörkum í deildinni í aðeins 83 leikjum.

70 GOALS. 30 ASSISTS. 83 APPS.

The first player in @BarclaysFAWSL history to reach 100 goal involvements. @VivianneMiedema is the GOAT 🐐 pic.twitter.com/opEYWz9QBD

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 6, 2022