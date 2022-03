Conte telur það vera ómögulegt að ná árangri hjá Tottenham á næstunni

Conte tók við Tottenham í nóvember á síðasta ári eftir að Nuno Espirito Santo var rekinn frá félaginu fyrir slakan árangur.

Tottenham er sem stendur í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og segir Conte það vera ómögulegt að koma liðinu í fremstu röð og ná árangri á næstunni. Hann telur að það sé enginn stjóri í heiminum sem gæti gert það.

„Það er alls ekki auðvelt að breyta stöðunni hjá Tottenham því þetta hefur verið í gangi í fjöldamörg ár. Það er ómögulegt að gera þetta á stuttum tíma, ekki bara fyrir mig heldur hvaða þjálfara sem er.“

Conte believes it's impossible for any coach to lead Tottenham to immediate success 👀 pic.twitter.com/y6Cet1Xf2V

