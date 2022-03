Trent stendur fyrir sínu – Aldrei gefið fleiri stoðsendingar

Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörður Liverpool, hefur einstakan hæfileika þegar kemur að því að gefa stoðsendingar. Trent átti stoðsendinguna á Mane sem skoraði sigurmark Liverpool gegn West Ham í ensku úrvalsdeildinni í dag.

Trent hefur nú gefið 16 stoðsendingar í öllum keppnum á tímabilinu og bætti því met sitt en hann hefur tvisvar áður gefið 15 stoðsendingar en það voru tímabilin 2018-19 og 2019-20.

16 – Trent Alexander-Arnold has provided 16 assists in all competitions this season for Liverpool, his best return in a campaign in his career, overtaking the 15 he achieved in both 2018-19 and 2019-20. Sweet. pic.twitter.com/wxOkFE0Elt

— OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2022