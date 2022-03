Stuðningsmenn Liverpool létu Zouma heyra það – „Cats lives matter“

Liverpool tók á móti West Ham í dag og unnu heimamenn 1-0 sigur með marki frá Sadio Mane.

Stuðningsmenn Liverpool voru duglegir við að minna Zouma á ógeðslega hegðun sína gegn kettinum sínum í leiknum en Zouma sást á myndbandi sparka og slá í köttinn sinn fyrir nokkru og sætir hann rannsókn dýraverndunarsamtaka á Bretlandi.

Stuðningsmenn Liverpool sungu stöðugt um Zouma, voru með myndir af köttum og þá flaug flugavél yfir Anfield með borða sem á stauð Cats Lives Matter sem þýðist sem Líf katta skiptir máli.

A 'Cats' lives matter' banner was seen flying over Anfield before the game against West Ham pic.twitter.com/UCYWNlLI0b

