Balotelli viss um að hann sé jafngóður og Ronaldo og Messi

Balotelli, leikmaður Adana Demirspor, var í viðtali á dögunum og þar sagðist hann vera viss um að hann væri jafngóður og Ronaldo og Messi.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo eru af mörgum taldir tveir bestu leikmenn í heimi en miklar væntingar voru gerðar til Balotelli en hann hefur oft verið í vandræðum utan vallar.

„Ég er 100% viss um að ég er með sömu gæði og þessir menn (Messi og Ronaldo), en ég klúðraði nokkrum tækifærum,“ sagði Balotelli við The Athletic.

Balotelli believes he has the same quality as Messi and Ronaldo 👀 pic.twitter.com/570MFAC4sy

