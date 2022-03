Ronaldo hafður að háð og spotti – Sjáðu auglýsinguna sem hann lék í

Cristiano Ronaldo leikmaður Manchester United er hafður að háð og spotti eftir að hafa tekið þátt í auglýsingu.

Shopee fyrirtæki frá Singapúr fékk Ronaldo til að leika í auglýsingu en sú auglýsing hefur ekki vakið mikla lukku.

Nah I refuse to believe that Cristiano Ronaldo agreed to do this 😭😭 pic.twitter.com/tOxAJETE5g

— Aaron Cikaya (@aaroncikaya) March 1, 2022