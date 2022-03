Breiðablik staðfestir sölu á Ágústi til Malmö

Enn einn ungi Blikinn er nú á leið í atvinnumennsku. Ágúst Orri Þorsteinsson, ungur og efnilegur sóknarsinnaður miðjumaður, hefur verið seldur til sænska stórliðsins Malmö.

Fyrr í vikunni seldu Blikar hinn efnilega Ásgeir Galdur Guðmundsson til FCK í Danmörku.

Hann gerir þriggja ára samning við sænska liðið og hleypir strax heimdraganum. Ágúst lék sinn fyrsta efstu deildar leik fyrir meistaraflokk Breiðabliks gegn Stjörnunni síðastliðið sumar.

Welcome to Malmö FF Agust Orri Thorsteinsson! The 17-year old midfielder from Iceland had his first training with the U19s team today! pic.twitter.com/AuS1ScMKjw

— Malmö FF (@malmoffen) March 2, 2022