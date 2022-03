Miss Universe kemur meintum skúrk til varnar

Kepa Arrizabalaga var sá eini sem klikkaði á vítaspyrnu þegar Chelsea og Liverpool áttust við í úrslitum deildarbikarsins á sunnudag.

Thomas Tuchel setti Kepa inn á völlinn rétt fyrir vítaspyrnukeppnina. Hann varði ekki eina spyrnu í ellefu tilraunum og klikkaði svo á elleftu spyrnu Chelsea.

Margir hafa viljað teikna Kepa upp sem skúrk en Andrea Martinez fyrrum Miss Universe á Spáni er á öðru máli.

Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga has publicly announced his relationship with former Miss Universe Spain winner Andrea Martinez. I’m so pleased that he is happy & it has reflected on the pitch to. One of the nicest guys you can ever meet. pic.twitter.com/nKPkbqcIr2

