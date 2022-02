Lampard búinn að koma sér í mikil vandræði eftir þessi ummæli?

Frank Lampard, stjóri Everton, hefur gagnrýnt Chris Kavanagh, sem sá um myndbandsdómgæslu í leik liðsins gegn Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í gær, harðlega.

Man City vann leikinn 0-1 með marki Phil Foden á 82. mínútu. Skömmu síðar fékk Rodri, leikmaður Man City, boltann í höndina innan eigin vítateigs. Ekkert víti var þó dæmt.

„Ég talaði við dómara leiksins og þeir vita að þetta átti að vera víti. Þetta er Chris Kavanagh að kenna því dómarinn sá þetta ekki á vellinum. Við töpuðum stigi vegna atvinnumanns sem getur ekki unnið starf sitt. Þetta er í besta falli vanhæfni. Ég veit ekki hvað þetta er í versta falli,“ sagði Lampard reiður.

Hann lét gamminn svo einnig geisa í öðru viðtali eftir leik. „Ég á þriggja ára dóttur sem gæti sagt þér að þetta er víti. Þetta er auðveldasta ákvörðun sem þú tekur.“

Ekki er ólíklegt að Lampard muni fá í það minnsta tiltal fyrir ummæli sín.

