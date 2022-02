Pólland neitar að spila við Rússa – „Við getum ekki látið eins og það sé ekkert um að vera“

Pólska karlalandsliðið í knattspyrnu á að mæta Rússum í umspili um sæti á HM þann 24. mars í Moskvu. Pólska landsliðið hefur nú gefið frá sér yfirlýsingu og sagt að liðið vilji ekki spila þar vegna ástandsins í Rússlandi.

Rússneski herinn réðst inn í Úkraínu á dögunum eins og þekkt er og vilja margir meina Rússum að taka þátt í alþjóðlegum íþróttakeppnum.

„Þetta er rétt ákvörðun! Ég get ekki hugsað mér að spila leik við rússneska landsliðið á meðan innrás Rússa í Úkraínu heldur áfram. Þetta er ekki rússneskum fótboltamönnum eða stuðningsmönnum þeirra að kenna en við getum ekki látið eins og það sé ekkert um að vera,“ sagði Lewandowksi á Twitter.

Robert Lewandowski backs Poland's boycott of their World Cup playoff game against Russia. pic.twitter.com/vmxC5ClCrR

— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2022