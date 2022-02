Liverpool hefur fengið flestar vítaspyrnur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

Liverpool hefur alls fengið 171 spyrnu frá stofnun deildarinnar. Manchester United hefur fengið næst flestar vítaspyrnur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar eða 169 stykki.

Liverpool komst yfir erkifjendur sína í síðasta leik liðsins í ensku úrvalsdeildinni en þá fékk Liverpool tvær vítaspyrnur og skoraði Mohamed Salah úr þeim báðum.

Liverpool have now won the most penalties in Premier League history 👀 pic.twitter.com/WKfTeavKyE

— ESPN UK (@ESPNUK) February 24, 2022