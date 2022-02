Ákvörðun Putin kostar Rússa úrslitaleikinn – Færður til Parísar

UEFA hefur ákveðið að úrslitaleikur Meistaradeildarinnar far fram á Stade de France í París í maí. Leikurinn átti að fara fram í St Pétursborg.

Nefnd á vegum UEFA fundaði í morgun um stöðu mála en UEFA tekur þessa ákvörðun eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu í fyrrinótt. Það var Vladimir Putin forseti Rússlands sem fyrirskipaði innrásina.

Úrslitaleikurinn átti að fara fram í Pétursborg þann 28 maí en nú er ljóst að hann verður færður til Parísar.

Gazprom sem er olíufyrirtæki í eigu Rússlands er einn af stærstu styrktaraðilum Meistaradeildarinnar.

BREAKING: The #UCL final has been moved from Saint Petersburg to the Stade de France in Paris. pic.twitter.com/WXUYnPlFwT

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 25, 2022