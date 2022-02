Taka auglýsinguna af treyju Guðlaugs og félaga vegna innrásar Rússlands

Schalke 04 í Þýskalandi hefur greint frá því að auglýsing Gazprom hverfi af treyju félagsins vegna innrásar Rússlands í Úkraínu.

Gazprom sem er olíufyrirtæki í eigu Rússlands er einn af stærstu styrktaraðilum Meistaradeildarinnar.

Schalke hefur ákveðið taka auglýsinguna af treyju félagsins og í stað þess mun nafn félagsins koma.

Víð­tækar hernaðar­að­gerðir eru nú hafnar í Úkraínu en Vladimir Putin forseti Rússlands fyrirskipaði það í morgunsárið.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7

— FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022