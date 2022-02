Liverpool setur upp alvöru titilbaráttu – Þetta eru leikirnir sem liðin eiga eftir

Liverpool fékk Leeds í heimsókn á Anfield og vann stórsigur í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Mohamed Salah kom heimamönnum yfir á 15. mínútu með marki af vítapunktinum. Joel Matip bætti við marki stundarfjórðuni síðar. Liverpool fékk aftur víti á 35. mínútu og aftur skoraði Salah. Staðan í hálfleik var 3-0.

Það leit lengi vel út fyrir að þetta yrðu lokatölur en á 80. mínútu skoraði Sadio Mane fjórða mark Liverpool. Hann var aftur á ferðinni með mark í uppbótartíma áður en Virgil van Dijk skoraði sjötta mark Liverpool. Lokatölur 6-0.

Liverpool er nú aðeins þremur stigum á eftir toppliði Manchester City en bæði lið eiga tólf leiki eftir. Hér að neðan má sjá hvaða leiki liðin eiga eftir.

Leikirnir sem Liverpool á eftir:

West Ham (H) – March 5

Brighton (A) – March 12

Arsenal (A) – March 16

Man United (H) – March 20

Watford (H) – April 2

Man City (A) – April 9

Aston Villa (A) – April 16

Everton (H) – April 23

Newcastle (A) – April 30

Tottenham (H) – May 7

Southampton (A) – May 15

Wolves (H) – May 22

Leikirnir sem City á eftir:

Everton (A) – February 26

Man United (H) – March 6

Crystal Palace (A) – March 14

Brighton (H) – March 19

Burnley (A) – April 2

Liverpool (H) – April 9

Wolves (A) – April 16

Watford (H) – April 23

Leeds (A) – April 30

Newcastle (H) – May 7

West Ham (A) – May 15

Aston Villa (H) – May 22