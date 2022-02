Henry hjólar í leikmenn United og segir þeim að hætta að kenna þjálfaranum um

Thierry Henry fyrrum leikmaður Arsenal segir að leikmenn Manchester United verði að líta sér nær frekar en að kenna alltaf þjálfaranum um.

United leitar nú að stjóra til framtíðar en félagið hefur verið í krísu í níu ár eða síðan Sir Alex Ferguson hætti.

„Mér er ekki vel við að hjóla í leikmenn en þeir voru með kennara í Louis van Gaal sem þeim var illa við,“ sagði Henry.

„You had a teacher like Louis van Gaal. … They called Mourinho ‘Dictator’. … Solskjaer was more of a dad, nice guy. When is it going to be the players?“

Thierry Henry and @Carra23 talk about the issues at Manchester United. 👀 pic.twitter.com/V11sNMwQWO

