Tímamótasigur kvennalandsliðs Bandaríkjanna – Fá nú sömu laun og karlarnir

Bandaríska kvennalandsliðið í fótbolta fær nú sömu laun og karlaliðið fyrir landsliðsverkefni en komist var að þessu samkomulagi í dag. Kvennalandsliðið hefur barist fyrir þessu í sex ár og geta loks fagnað þessum tímamótasigri.

Leikmenn karlaliðsins hafa alltaf fengið hærri laun en leikmenn kvennaliðsins þrátt fyrir að árangur kvennanna hafi verið miklu betri.

Bandaríska knattspyrnusambandið mun greiða um 24 milljónir dollara til leikmanna kvennalandsliðsins til þess að leiðrétta mismuninn að því er segir í frétt New York Times.

It's a historic day for us! It's been years and years of fighting for equality within our sport. Today we accomplished that with US Soccer! https://t.co/hUwJshkr2c

— Alex Morgan (@alexmorgan13) February 22, 2022