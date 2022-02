Man Utd náði merkilegum áfanga í sigri dagsins

Með sigri sínum á Leeds í dag vann Manchester United sinn 700. leik í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Eru þeir fyrsta liðið til að ná þessum merka áfanga.

Færi voru á báða bóga framan af í leiknum í dag en það voru gestirnir frá Manchester sem tóku forystuna á 34. mínútu. Þá skoraði Harry Maguire með skalla eftir hornspyrnu. Bruno Fernandes bætti við marki fyrir Man Utd í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir góða skyndisókn.

Leeds kom mun sterkara inn í seinni hálfleikinn og minnkaði muninn á 53. mínútu. Rodrigo átti þá það sem leit út fyrir að vera fyrirgjöf en rataði í netið. Innan við mínútu síðar jafnaði Raphinha eftir flotta fyrirgjöf Daniel James.

Það var meðbyr með heimamönnum næstu mínútur. Það var hins vegar Man Utd sem komst yfir á nýjan leik með marki Fred á 70. mínútu. Anthony Elanga innsiglaði svo 2-4 sigur gestanna eftir frábæran undirbúning Fernandes seint í leiknum.

Most Premier League games won in the competition’s history:

▪️ 700 – Man Utd

▪️ 611 – Chelsea

▪️ 610 – Arsenal

▪️ 598 – Liverpool

▪️ 492 – Spurs

▪️ 464 – Man City

United have won more than City and Leeds combined.

