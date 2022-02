Dortmund að ganga frá samningi við arftaka Haaland? – Afar spennandi leikmaður

Karim Adeyemi, afar spennandi sóknarmaður RB Salzburg í Austurríki, er nálægt því að ganga í raðir Dortmund.

Hinn tvítugi Adeyemi hefur skorað 14 mörk í 18 leikjum í efstu deild Austurríkis á þessari leiktíð. Þá hefur hann skorað þrjú mörk í Meistaradeild Evrópu.

Dortmund er þekkt fyrir það að sækja unga og spennandi leikmenn og hjálpa þeim að taka næsta skref á ferlinum. Félagið fékk til að mynda Erling Braut Haaland frá Salzburg á sínum tíma. Hann verður svo að öllum líkindum seldur á háar fjárhæðir næsta sumar.

Ef skiptin ganga í gegn mun Adeyemi ganga til liðs við Dortmund í sumar. Hann gæti því tekið við af Haaland.

Borussia Dortmund are really close to complete Karim Adeyemi deal for next season. Talks progressing with RB salzburg on payment structure, five year contract already in place. 🟡⚫️ #BVB

Still final details to be sorted then it will be done.

📲 More: https://t.co/mUN52Aaw8z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2022