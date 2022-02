Enska knattspyrnusambandið varar Rooney við ummælum sem hann lét falla í viðtali

Enska knattspyrnusambandið hefur varað Wayne Rooney, stjóra Derby County, við ummælum sem hann lét falla í viðtali í síðustu viku.

Rooney sagði að hann hefði klæðst skóm með löngum tökkum á „til þess að meiða einhvern“. Fyrrum landsliðsmaðurinn átti þar við leik Manchester United og Chelsea árið 2006 er Rooney var á mála hjá fyrrnefnda liðinu.

John Terry, liðsfélagi Rooney hjá enska landsliðinu, meiddist á fæti í leiknum sem Chelsea vann 3-0.

Rooney sagðist vilja fara af fullu afli í tæklingar „Ég vissi að ég vildi fara almennilega í tæklingar, í rauninni gerði ég það.“

„John Terry yfirgaf völlinn á hækjum. Ég skildi eftir gat í löppinni á honum og krotaði á treyjuna mína eftir leik… og nokkrum vikum síðar sendi ég honum treyjuna og bað um að fá takkana mína aftur.“

Terry brást við ummælum Rooney á Twitter-síðu sinni með hlæjandi brosköllum og sagði: „Er þetta þegar þú settir takkana í fótinn á mér?“

Wayne Rooney: “I was so upset that Chelsea were better than us and going to win the league that I went looking for John Terry in a game.” #CFC #MUFC

— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) February 7, 2022