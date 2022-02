Stjarna Manchester United svaraði blaðamanni fullum hálsi

Íþróttafréttamaðurinn Christian Falk fjallaði fyrr í kvöld um sundrung innan herbúða Manchester United. Marcus Rashford, ein af stjörnum liðsins, hefur nú þvertekið fyrir or Falk. Sóknarmaðurinn svaraði Falk á Twitter.

Mikið hefur verið rætt og ritað um að andrúmsloftið innan herbúða Man Utd sé ekki upp á marga fiska. Talið er að mörgum leikmönnum sé illa við aðferðir Ralf Rangnick, stjóra liðsins. Í kvöld sagði Falk svo að Rashford, ásamt öðrum enskum leikmönnum liðsins, væru óánægðir með það að Cristiano Ronaldo vildi stjórna búningsklefanum.

,,Ensku leikmennirnir, eins og Harry Maguire og Marcus Rashford, eru pirraðir á því að að Ronaldo vilji stjórna í búningsklefanum ásamt klíkunni sinni. Það er hætta á því að leikmannahópurinn sundrist,“ skrifaði Falk á Twitter í dag.

Rashford svaraði svo nú fyrir skömmu. ,,Er bara verið að búa þetta til núna? Hættu að reyna að sundra liðinu,“ skrifaði hann.

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 16, 2022