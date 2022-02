Sjáðu atvikið – Ronaldo trompaðist út í Sancho

Manchester United tók á móti lærisveinum Graham Potter í Brighton í ensku úrvalsdeildinni í gær. Leikið var á Old Trafford í Manchester. Brighton var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en David de Gea var vel á verði í marki heimamanna. Spánverjinn varði meðal annars skalla Jakub Moder sem á leiðinni var í bláhornið en staðan var markalaus þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.

Heimamenn komu frískari út í seinni hálfleikinn og náðu forystunni þegar Scott McTominay rændi boltanum af Yves Bissouma og lagði hann fyrir Cristiano Ronaldo sem gabbaði þrjá varnarmenn Brighton og hamraði boltann í netið. Þetta var fyrsta mark Portúgalans síðan í desember. Útlitið varð strax betra fyrir United aðeins nokkrum mínútum síðar þegar Lewis Dunk, varnarmaður Brighton, var rekinn af velli fyrir að taka niður Anthony Elanga. Dunk fékk fyrst að líta gula spjaldið frá dómara leiksins en honum var sagt að skoða atvikið aftur í myndbandsskjá og niðurstaðan varð að lokum rautt spjald.

United mönnum tókst að halda út og gott betur en Bruno Fernandes gulltryggði sigur heimamanna með marki í uppbótartíma. Lokatölur 2-0.

Athyglisvert atvik átti sér stað í leiknum þegar Jadon Sancho skaut að marki en Cristiano Ronaldo trompaðist við það.

Typical selfish Ronaldo waving his arms around in tantrum. Any player in Sancho’s position would’ve taken the shot. #ronaldo #rc7 #MNUBHA pic.twitter.com/jIuaflGSar

— HonestGunner (@GatlingGunz) February 16, 2022