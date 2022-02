Pirlo hafnar Salernitana

Ítalska knattspyrnugoðsögnin Andrea Pirlo hefur hafnað boði frá Salernitana um að gerast næsti knattspyrnustjóri liðsins.

Pirlo hefur verið án félags síðan hann var rekinn frá Juventus í lok síðustu leiktíðar. Salernitana situr á botni ítölsku úrvalsdeildarinnar með 13 stig eftir 23 leiki og þarf á kraftaverki að halda ef það ætlar að halda sæti sínu í deildinni.

Félagið rak Stefano Colantuono um helgina og voru orðrómar á sveimi um að Pirlo yrði næsti þjálfari liðsins. Ítalski miðillinn Football Italia greindi frá því á mánudag að Pirlo væri efstur á óskalista félagsins og að honum yrði boðinn langtíma samningur.

Fjölmiðlamaðurinn Fabrizio Romano greindi hins vegar frá því á Twiter-síðu sinni í dag að Pirlo hefði hafnað boðinu og að Davide Nicole yrði næsti knattspyrnustjóri liðsins.

Andrea Pirlo has definitely decided to turn down Serie A side Salernitana proposal – he’s not gonna be the new head coach. 🚫🇮🇹 #SerieA

Pirlo will be available waiting for other clubs – while Davide Nicola will be announced as new Salernitana manager.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022