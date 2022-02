Klopp biður stjórn Liverpool um að semja við Milner í hvelli

Jurgen Klopp stjóri Liverpool leggur áherslu á það að félagið semj við James Milner en samningur miðjumannsins er á enda í sumar.

Milner er 36 ára gamall og þrátt fyrir að vera ekki í neinu lykilhlutverki þá er hann mikilvægt púsl í spili Klopp.

Milner getur einnig leyst stöðu hægri bakvarðar en hann kom til Liverpool frá Manchester City árið 2015.

Milner hefur í tuttugu ár spilað í ensku úrvalsdeildinni og alltaf staðið fyrir sínum.

Jurgen Klopp has asked Liverpool to open talks with James Milner about a new contract pic.twitter.com/Q6YEA4HvYv

February 15, 2022