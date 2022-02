Eriksen fagnaði afmælisdeginum með því að spila klukkutíma og leggja upp mark

Knattspyrnumaðurinn Christian Eriksen varð þrítugur í dag og fagnaði afmælisdeginum með því að spila klukkutíma fyrir Brentford í æfingaleik gegn Southend United.

Þetta var fyrsti leikur Eriksen fyrir Brentford síðan hann gekk í raðir félagsins í janúar. Eriksen hefur ekki spilað keppnisleik síðan hann fór í hjartastopp í leik danska landsliðsins gegn Finnum á EM síðasta sumar.

Daninn lagði upp fyrsta af þremur mörkum Josh Dasilva í leiknum en leikið var fyrir luktum dyrum. Eriksen komst tvisvar nálægt því að skora sjálfur en Collin Andeng Ndi í marki Southend varði frá honum.

Næsti deildarleikur Brentford er á útivelli gegn Arsenal á laugardag og verður spennandi að sjá hvort Eriksen fái tækifæri gegn sínum gömlu erkifjendum.

⚽⚽⚽ @joshdasilva_

📄 Today’s Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action ➡ https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022