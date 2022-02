Áfall fyrir Newcastle – Trippier braut bein í fæti og er á leið í aðgerð

Newcastle tók á móti Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í gær og unnu heimamenn nokkuð sanngjarnan sigur.

Kieran Trippier skoraði eina markið á 35. mínútu beint úr aukaspyrnu. Þetta reyndist eina mark leiksins og Newcastle fær stigin þrjá sem eru gríðarlega mikilvæg í fallbaráttunni.

Trippier meiddist hins vegar í leiknum og nú hefur komið í ljós að bein í fæti hans brotnaði. Newcastle segir að það hafi brotnað upp úr beininu.

Sagt er að Trippier fari strax í aðgerð en þessi 31 árs gamli bakvörður verður líklega frá í sex vikur.

Um er að ræða mikið áfall fyrir Newcastle sem er að komast á skrið en Trippier sem kom í janúar hefur reynst liðinu frábærlega.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Newcastle confirm Kieran Trippier has fractured a bone in his foot.

The 31-year-old now faces around six weeks on the sidelines.

📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/IhMu33y6K0

— talkSPORT (@talkSPORT) February 14, 2022