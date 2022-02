Rifjar upp tíma Balotelli í Manchester City – Skuldaði alvöru upphæðir í sektarsjóðinn

Mario Balotelli er ansi skrautlegur karakter og hafa margar skemmtilegar sögur verið sagðar um kappann. Hann leikur nú með Adana Demirspor í Tyrklandi og var valinn aftur í ítalska landsliðið á dögunum.

Micah Richards, fyrrum liðsfélagi Balotelli hjá Manchester City, opnaði sig á dögunum um tíma hans hjá enska liðinu. Hann sagði að Balotelli skuldaði yfirleitt um 150 þúsund til 200 þúsund pund í sektarsjóðnum.

„Balotelli var alltaf seinn. Við gáfum allan peninginn í sektarsjóðnum venjulega til góðgerðarmála og það var yfirleitt um 150 þúsund pund og það var allt frá Balotelli fyrir að hafa mætt of seint,“ sagði Richards við BBC.

„Hann var samt alveg mættur á æfingasvæðið. En hann var bara niðri að taka því rólega í staðinn fyrir að mæta með okkur á æfingu.“

"We used to give all our money to charities. By Christmas time we'd have like £100,000 – £150,000 just from Balotelli!" 💰😂@MicahRichards on #MCFC's fining system when Mario Balotelli was at the club…

Football Daily podcast on @bbcsounds 📲 https://t.co/xJS0dXdwub pic.twitter.com/xIVfVb0nkI

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) November 19, 2019