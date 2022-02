Stuðningsmenn Liverpool í skýjunum með Luis Diaz

Luis Diaz skrifaði undir hjá Liverpool í janúarglugganum og hann spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið gegn Cardiff í FA bikarnum um síðustu helgi og skilaði þar stoðsendingu.

Hann var í byrjunarliðinu í fyrsta leik sínum í ensku úrvalsdeildinni í gær er liðið sigraði Leicester 2-0. Diogo Jota skoraði bæði mörk leiksins.

Stuðningsmenn Liverpool voru duglegir að tjá sig á Twitter eftir leik og var mikil ánægja með frammistöðu Diaz og sumir stuðningsmenn voru hreinlega í skýjunum með kappann.

Luis Diaz looks at home in the PL. Doesn't feel like it's his first game ever!

Nah, Luis Diaz is actually unreal. His dribbling is filthy 🥵

Mad how we attribute some signings needing a few weeks/months to bed in and learn the system and Luis Diaz has just rocked up like he’s been here ages.

Leicester reduced to kicking lumps out of him.

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) February 10, 2022