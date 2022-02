Moyes hefur ákveðið að halda áfram að spila Zouma

David Moyes stjóri West Ham ætlar að halda áfram að spila Kurt Zouma þrátt fyrir ákall um að félagið seti hann til hliðar vegna myndbands sem birt var í vikunni.

Moyes ákvað að spila Zouma á þriðjudag sama dag og myndband af honum að sparka og lemja köttinn sinn birtist á breskum vefmiðlum.

Leikmenn West Ham vilja styðja við Kurt Zouma sem náðist á myndbandi að sparka í og lemja köttinn sinn. RSPCA sem eru dýraverndurnarsamtök eru í málinu.

Báðir kettir Zouma hafa verið fjarlægðir af heimili hans vegna málsins og þá ætlar West Ham að sekta Zouma um tveggja vikna laun.

„Hann er klár í að spila, það eru mismunandi skoðanir í gangi um hvort hann eigi að spila. Við ákváðum að halda áfram að nota hann, ég stend við það,“ sagði Moyes en West Ham heimsækir Leicester á sunnudag.

Moyes on Zouma: "He is available to play. Different views whether he should be available. We decided he should. I stand by that."

— Simon Stone (@sistoney67) February 11, 2022