Sjáðu myndina: Skutu föstum skotuð í átt að dýraníðingnum í West Ham – ,,Þessi komst í burtu heill á húfi“

Mynband af Kurt Zouma, varnarmanni West Ham United sparka og slá til kattar síns, fór eins og eldur um sinu á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum í gær.

Margir kölluðu eftir því að leikmaðurinn myndi ekki spila fyrir West Ham í gær en Zouma var hins vegar í byrjunarliði West Ham og spilaði allan leikinn í sigri liðsins.

Sheffield Wednesday, félag í ensku B-deildinni, skaut föstum skotum í átt að Zouma eftir leik sinn í gær en á meðan að leiknum stóð hljóp köttur inn á völlinn.

Leikmenn hjálpuðu kettinum að yfirgefa völlinn og í færslu Sheffield á Twitter sendu þeir sterk skilaboð til Zouma.

,,Þessi litli félagi okkar yfirgaf völlinn heill á húfi.“

The little fella left the stadium safe and sound 🐈 pic.twitter.com/cqL4owVWmS

— Sheffield Wednesday (@swfc) February 8, 2022