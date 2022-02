Sjáðu myndbandið: Dýraníð verður ekki að lögreglurannsókn – Liggur undir mikilli gagnrýni

Mál Kurt Zouma, sem er sakaður um dýraníð eftir að myndband af honum að sparka í kött sinn fór í dreifingu á samfélagsmiðlum, verður ekki að lögreglurannsókn. Þetta staðfestir Sky Sports og hefur þær eftir lögregluyfirvöldum í Bretlandi.

Bróðir Kurts tók upp myndbandið um helgina og birti það á samfélagsmiðlinum Snapchat og þaðan hefur það nú ratað inn á aðra miðla.

Zouma hefur beðist afsökunar á athæfi sínu en samkvæmt heimildum The Sun eru til fleiri myndbönd af svipuðu athæfi Zouma.

Samkvæmt yfirlýsingu frá West Ham United, félagið Zouma, verður málið leyst innan herbúða félagsins.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022