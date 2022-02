Sjáðu myndbandið: 100 milljón punda maður Manchester var of fullur til að fara inn á bar

Jack Grealish, miðjumaður Manchester City sem var keyptur til félagsins á rúmar 100 milljónir punda fyrir tímabilið virðist hafa fengið sér helst til of mikið í tánna ef marka má myndband sem rataði inn á samfélagsmiðilinn TikTok.

Í myndbandinu má sjá Kyle Walker, Rhiyad Mahrez og Jack Grelish úti að skemmta sér. Grealish er leiddur áfram að manni sem ekki eru gerð deili á í myndbandinu en sá sem tekur upp myndbandið segir Grealish hafa verið of fullann til þess að fá að fara inn á barinn.

Grealish gekk til liðs við Manchester City fyrir rúmar 100 milljónir punda frá Aston Villa og hefur hingað til leikið 24 leiki með félaginu, skorað 3 mörk og gefið 3 stoðsendingar. Óljóst er á þessari stundu hvenær myndbandið var tekið upp en Manchester City á leik gegn Brentford í ensku úrvalsdeildinni á morgun og ljóst að Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, mun þurfa að ræða við nokkra af leikmönnum sínum.

🚨 Manchester City’s Jack Grealish filmed being too drunk to get into a bar pic.twitter.com/v2CjCRqjXx

— Live News (@LiveNewsForAll_) February 7, 2022