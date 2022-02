Leikmaður Middlesbrough þorði ekki að horfa á Ronaldo – „Hann er svo fallegur“

Dael Fry, leikmaður Middlesbrough, trúði því varla hve fallegur Cristiano Ronaldo, leikmaður Manchester United, er í alvörunni og þorði varla að horfa á hann.

Manchester United tók á móti Middlesbrough í ensku bikarkepnninni á föstudagskvöld. Gestirnir höfðu betur eftir vítaspyrnukeppni. Fry byrjaði leikinn og var töluvert í því að dekka Ronaldo.

„Ég þorði varla að líta á hann ef ég er hreinskilinn,“ sagði Fry við BBC Sport Tees.

„Hann er svo fallegur, bara vá!“

