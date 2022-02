Liverpool og Fulham að hefja viðræður á ný

Liverpool og Fulham munu hefja viðræður um Fabio Carvalho, leikmann síðarnefnda félagsins, á ný í febrúar. Fabrizio Romano segir frá.

Hinn 19 ára gamli Carvalho virtist á leið til Liverpool á lokadegi félagaskiptagluggans fyrir um 8 milljónir punda. Pappírsvinna tengd félagaskiptunum var þó ekki klár í tæka tíð og því varð ekkert af þeim.

Samningur Carvalho við Fulham rennur út í sumar en myndi Liverpool þó þurfa að borga töluverðar fjárhæðir í uppeldisbætur.

Carvalho þykir afar spennandi leikmaður. Hann hefur skorað 7 mörk í 18 leikjum í ensku B-deildinni á þessari leiktíð.

Liverpool have new direct contact scheduled with Fabio Carvalho’s camp and Fulham in February – both clubs still working to find a solution after deal collapsed on Deadline Day. 🔴🇵🇹 #LFC

Medical tests were already completed, personal terms agreed too – Klopp wants Carvalho. pic.twitter.com/Fd0OVvSRcX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2022