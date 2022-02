Segist vera 18 ára gamall en fólk trúir því ekki

Mjallby í Svíþjóð fékk nýlega til liðs við sig nígerska framherjann Silas Nwankwo. Sá er 18 ára gamall. Þó eru margir knattspyrnuáhugamenn sem leyfa sér að efast um það. Nwankwo lítur nefnilega út fyrir að vera töluvert eldri en það.

Nwankwo gerði fjögurra ára samning við Mjallby eftir að hafa raðað inn mörkum í heimalandinu.

Eftir að hann var kynntur til leiks mátti sjá ansi marga efast um það að aldurinn sem leimaðurinn gefi upp sé réttur.

18-year-old Nigerian forward Silas Nwankwo has joined Swedish side Mjallby AIFs from Nasarawa United. 🇳🇬

The youngster scored 19 goals last season in the #NPFL, making him joint highest scorer. 👏🏼🇳🇬🇳🇬🔥 pic.twitter.com/VeTS17txuM

