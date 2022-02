Steve Bruce tekur við WBA – Ætlar að koma félaginu í úrvalsdeildina

Steve Bruce hefur verið ráðinn nýr stjóri WBA. Liðið leikur í Championship deildinni á Englandi.Valerien Ismael var rekinn frá félaginu í vikunni en liðið er í 6. sæti Championship deildarinnar.

Steve Bruce var síðast stjóri Newcastle en hann var rekinn frá félaginu eftir að nýir eigendur keyptu klúbbinn. Hann er nú tekinn við nýju liði og ætlar að koma WBA í ensku úrvalsdeildina.

„Ég er ótrúlega ánægður með að fá tækifæri á því að stýra félagi með svona frábæra sögu og hefðir,“ sagði Steve Bruce.

„Ég sá ekki fyrir mér að fara aftur í þjálfun strax en ég gat ekki sleppt því að stýra þessu félagi aftur á þann stað sem það á að vera.“

„Ég hef eitt markmið og það er að koma WBA í ensku úrvalsdeildina.“

