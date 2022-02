Pique ráðleggur Haaland að fara ekki til Real Madrid

Mikil óvissa hefur verið um framtíð Erling Braut Haaland, leikmanns Dortmund. Hann mun líklega færa sig um set í sumar og ljóst er að stærstu félög Evrópu hafa áhuga á kappanum.

Samningur Kylian Mbappe rennur út í sumar og er nánast talið vera öruggt að hann semji við Real Madrid. Gerard Pique, leikmaður erkifjendanna í Barcelona, ráðleggur Haaland að semja við annað lið vilji hann vinna gullboltann.

„Ef ég væri Haaland og myndi vilja gullboltann þá myndi ég ekki fara til sama liðs og Kylian Mbappe.“

Pique with some advice for Haaland 👀 pic.twitter.com/LDCaLl8dON

