Vandræðagemsinn situr út samninginn á Nývangi

Ousmane Dembele, vængmaður Barcelona, mun ekki fara frá félaginu í kvöld. Hann verður samningslaus í sumar.

Dembele kom til Barcelona frá Dortmund fyrir 120 milljónir punda árið 2017 en hefur engan veginn staðið undir væntingum. Þá hefur hugarfar hans oft verið gagnrýnt.

Fyrr í kvöld virtist hann vera að færast nær Chelsea en ekkert verður úr því að hann fari frá Barcelona.

Börsungar vildu losna við Dembele sem er með um 200 þúsund pund á viku í laun.

Í öðrum fréttum af Barcelona er félagið við það að semja við Pierre-Emerick Aubameyang.

Ousmane Dembélé stays at Barça – he’s never been really close to sign with any club this January. 🚫🔵🔴 #FCB

▪️ Man Utd not even interested

▪️ Chelsea never opened talks

▪️ Tottenham never been close

▪️ No interest in Arsenal swap

▪️ No clubs agreement with PSG

Ousmane stays. pic.twitter.com/NOsSp4brJ6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022