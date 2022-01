Tottenham lánar Gil til Valencia – Harry Potter þema er hann var kynntur til leiks

Tottenham hefur lánað Bryan Gil til Valencia. Lánssamningurinn gildir út þessa leiktíð.

Hinn 21 árs gamli Gil kom til Spurs frá Sevilla í sumar en fær nú tækifæri til að sanna sig að nýju á Spáni seinni hluta þessarar leiktíðar.

Leikmaðurinn var kynntur til leiks með Harry Potter-myndbandi sem vekur mikla lukku. Það má sjá hér að neðan. Oliver Phelps, sem lék hlutverk George Weasley í kvikmyndaseríunni frægu er þar í aðalhlutverki.

🧙🏼‍♂️ @OliverPhelps has a new accomplice for his mischief 🪄💫 pic.twitter.com/lknOXXLqZD

— Valencia CF (@valenciacf_en) January 31, 2022