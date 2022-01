Newcastle stelur Dele Alli ekki

Dele Alli mun skrifa undir samning við Everton í kvöld. Newcastle ætlar ekki að reyna að lokka leikmanninn til sín.

Félagaskipti hins 25 ára gamla Alli frá Tottenham til Everton hafa legið í loftinu í allan dag.

Í kvöld bárust hins vegar fregnir af því að Newcastle ætlaði hugsanlega að stela honum af þeim.

Það verður þó ekkert að því þar sem Alli er við það að ganga í raðir Everton.

Dele Alli saga almost over. Everton are closing on contract signing and paperworks, no other clubs jumping into the deal. 🔵🚨 #EFC

Dele will soon be announces as new Everton player in the coming hours. Official statement soon.

Here-we-go confirmed.#DeadlineDay pic.twitter.com/RNwdb9xbIv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022