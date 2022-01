Liverpool tókst ekki að klára alla pappíra – Carvalho kemur ekki

Liverpool tókst ekki að klára alla pappírsvinnu en félagaskiptaglugginn á Englandi hefur nú lokað, sökum þess kemur Fabio Carvalho ekki frá Fulham. Phil McNulty hjá BBC segir frá.

Carvalho þykir afar spennandi leikmaður. Hann hefur skorað 7 mörk í 18 leikjum í ensku B-deildinni á þessari leiktíð.

Hann er 19 ára leikmaður en Fulham samþykkti 8 milljóna punda tilboð í hann í dag.

Carvalho fór í læknisskoðun en ekki tókst að klára alla pappírsvinnu. Carvalho er samningslaus í sumar en það gæti orðið dýrara að fá hann í sumar.

Uppeldisbætur hans verða ansi háar en Liverpool ætlaði að lána Carvalho til Fulham út tímabilið.

