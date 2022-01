Liverpool enn í viðræðum við Fulham

Liverpool er enn í viðræðum við Fulham um að kaupa hinn 19 ára gamla Fabio Carvalho.

Talað hefur verið um að Liverpool muni borgar 6-7 milljónir evra en samkvæmt Fabrizio Romano vill Fulham meira en það.

Carvalho þykir afar spennandi leikmaður. Hann hefur skorað 7 mörk í 18 leikjum í ensku B-deildinni á þessari leiktíð.

Ef Liverpool tekst að kaupa Carvalho áður en félagaskiptaglugganum verður lokað klukkan 23 mun þessi sóknarsinnaði miðjumaður þó leika á láni hjá Fulham út leiktíðina.

Liverpool and Fulham are in direct contact for Fabio Carvalho since today morning. Fulham want more than €6/7m. Talks ongoing. 🔴 #LFC

Liverpool are prepared offer Carvalho a five year deal if they can agree fee – but staying at Fulham until the end of the season.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022