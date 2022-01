Lingard má fara frá United í dag og Newcastle reynir á nýjan leik

Jesse Lingard hefur fengið leyfi frá Manchester United til að fara í dag á lokadegi félagaskiptagluggans.

Lingard mætti á æfingasvæði United í dag og fundaði með Ralf Rangnick stjóra liðsins.

Þýski stjórinn hefur gefið grænt ljós á það að Lingard fari en Newcastle reynir nú í síðasta sinn að krækja í hann.

United vill fá ansi háa upphæð fyrir að lána Lingard til Newcastle en peningar eru ekki vandamálið á þeim bænum..

Félagaskiptaglugginn lokar klukkan 23:00 í kvöld.

